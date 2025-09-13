Niğde 5 Şubat Şehir Stadı açıldı - Son Dakika
Niğde 5 Şubat Şehir Stadı açıldı

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı açıldı
13.09.2025 23:42
7 bin 500 seyirci kapasiteli Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Nesine 3. Lig'teki Niğde Belediyespor-Kahramanmaraşspor maçıyla hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Nesine 3. Lig'teki Niğde Belediyespor- Kahramanmaraşspor maçıyla hizmete girdi.

STADYUMUN KAPASİTESİ 7 BİN 500

Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajlarının tamamlandığı 7 bin 500 seyirci kapasiteli 5 Şubat Şehir Stadı'nın açılışı için maç öncesi tören düzenlendi.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, yapımı tamamlanan stadın Niğde Belediyespor'a hayırlı olmasını diledi. Kente önemli bir spor tesisi kazandırıldığını belirten Çelik, "Dünden bugüne emeği olan birçok siyasetçi, milletvekilleri ve belediye başkanları oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz işin son dönemine yetiştik, benim son dönemde katkım oldu. Şehrimizin spor altyapısına önem vererek stadı takıma kazandırmış olduk." dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da emeği geçenlere teşekkür ederek Niğde Belediyespor'un yeni statta zafer kazanmasını temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, takımın profesyonel ligde olduğunu belirterek destek veren sponsorlara teşekkür etti. Müsabaka ev sahibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Futbol, Niğde, Spor

