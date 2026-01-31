Niğde Belediyesi Spor Kulübü\'nden aile dostu tribün uygulaması

Niğde Belediyesi Spor Kulübü yönetimi; 1 Şubat Pazar günü saat 13.00'te 5 Şubat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi aile dostu tribün uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; '90 dakika omuz omuza' sloganıyla oynanacak mücadelede, tribünlerde aile ortamının güçlendirilmesi ve futbolun herkes için ulaşılabilir kılınmasının hedeflendiği belirtildi. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında satışa sunulacak maç biletlerinde tam bilet 100 TL, öğrenci bileti ise 50 TL olarak belirlendi. Kadın taraftarlar ile 12 yaş altı çocuklar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bu uygulamayla birlikte tribünlerde kadınların ve çocukların daha fazla yer aldığı, ailelerin güvenle maç izleyebildiği bir stadyum atmosferi oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Sahadaki mücadelenin yanı sıra tribün desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken yönetim, bu karşılaşmada birlik ve beraberlik ruhunun tribünlere yansıtılmasını istediklerini vurguladı. - NİĞDE