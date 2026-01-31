Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden aile dostu tribün uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden aile dostu tribün uygulaması

Niğde Belediyesi Spor Kulübü\'nden aile dostu tribün uygulaması
31.01.2026 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi Spor Kulübü, 1 Şubat'ta gerçekleşecek maçta aile dostu tribün uygulaması başlattı. Ücretsiz izleyebilecek kadın ve çocuklar ile tüm ailelerin stadyumda güvenle maç izleyebilmesi amaçlanıyor.

Niğde Belediyesi Spor Kulübü yönetimi; 1 Şubat Pazar günü saat 13.00'te 5 Şubat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi aile dostu tribün uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; '90 dakika omuz omuza' sloganıyla oynanacak mücadelede, tribünlerde aile ortamının güçlendirilmesi ve futbolun herkes için ulaşılabilir kılınmasının hedeflendiği belirtildi. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında satışa sunulacak maç biletlerinde tam bilet 100 TL, öğrenci bileti ise 50 TL olarak belirlendi. Kadın taraftarlar ile 12 yaş altı çocuklar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bu uygulamayla birlikte tribünlerde kadınların ve çocukların daha fazla yer aldığı, ailelerin güvenle maç izleyebildiği bir stadyum atmosferi oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Sahadaki mücadelenin yanı sıra tribün desteğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken yönetim, bu karşılaşmada birlik ve beraberlik ruhunun tribünlere yansıtılmasını istediklerini vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden aile dostu tribün uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:31:59. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden aile dostu tribün uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.