Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda futsalda İl Özel İdaresi şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda futsalda İl Özel İdaresi şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de 4. Kamu Spor Oyunları\'nda futsalda İl Özel İdaresi şampiyon oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda voleybol, futsal ve masa tenisi tamamlandı. Futsalda İl Özel İdaresi, masa tenisinde Valilik A birinci oldu; dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek, başarılı ekipler Türkiye şampiyonasına katılacak.

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol, futsal ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üç branşta dereceye giren takımları açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Yaklaşık 20 gün süren organizasyon kapsamında 3x3 basketbol, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında kamu çalışanları mücadele etti. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybol, futsal ve masa tenisi branşlarında tamamlanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımları duyurdu.

Futsalda kup Niğde İl Özel İdaresi'nin

Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen futsal müsabakaları da final karşılaşmalarıyla sona erdi. Büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Niğde İl Özel İdaresi şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Niğde Valiliği B (Gençlik Gücü Spor) ikinci olurken, Valilik A (MEB) takımı üçüncülüğü elde etti.

Masa tenisinde Valilik A birinci oldu

Hız, dikkat ve reflekslerin ön plana çıktığı masa tenisi müsabakalarında ise Valilik A takımı turnuvayı birinci sırada tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ikinci, Devlet Su İşleri (DSİ) takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlar Niğde'yi temsil edecek

Kamu çalışanlarının spor aracılığıyla bir araya geldiği organizasyonda dereceye giren takımların Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edeceği, başarılı olan ekiplerin ise Türkiye şampiyonasına katılacağı belirtildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müsabakalarda mücadele eden tüm takımlar tebrik edilerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiVoleybolTürkiyeTurnuvaGüncelNiğdeKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:19:41. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda futsalda İl Özel İdaresi şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei