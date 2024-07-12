Niğde'de Off-Road pilotları Akdeniz Kupası için mücadele edecek - Son Dakika
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Niğde'de Off-Road pilotları Akdeniz Kupası için mücadele edecek

Niğde\'de Off-Road pilotları Akdeniz Kupası için mücadele edecek

Niğde Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte 'Akdeniz Off-Road Kupası' yarışları düzenleyecek. Yarışlara yaklaşık 40 pilotun katılması bekleniyor.

12.07.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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Niğde'de Off-Road pilotları bu kez Akdeniz Kupası için mücadele edecek.

Niğde Belediyesi; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte 'Akdeniz Off-Road Kupası' yarışları düzenleyecek. 13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda Off-Road tutkunu ile birlikte ülke genelinden yaklaşık 40 pilotun katılması bekleniyor. Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları, 13 Temmuz Cumartesi günü Ömer Halisdemir Meydanı'ndan verilecek sembolik startla başlayacak. Aynı gün saat 20.00'de Niğde Evleri Yerleşkesi NİĞDOFF Pist Alanında kamp ateşi yakıldıktan sonra, konser etkinliği düzenlenecek. 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de ise Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışlarının startı verilecek. Pilotla 6 etaplı yarışları en önde tamamlamak için mücadele edecek.

Başkan Özdemir'den Off-Road tuttuklarına davet

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TOSFED'in kontrolünde, Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü'nün organizesiyle gerçekleştirilecek olan yarışlara tüm vatandaşları davet etti. Uzun yıllardır Niğde'de düzenledikleri Off-Road yarışlarının bu yıl TOSFED'in kontrolünde ve 'Akdeniz Off-Road Kupası' adı altında profesyonel bir kimliği kavuştuğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Önceki yıllarda yerel olarak düzenlediğimiz yarışlar, vatandaşlarımızın ve Off-Road tutkunlarının yoğun ilgisi dolayısıyla bu yıl bölge yarışlarına dönüştü. Niğde'mizde önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonalarının düzenlenmesini de umut ediyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Off-Road pilotları Akdeniz Kupası için mücadele edecek - Son Dakika

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