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Niğde'de Okul Sporları Basketbol Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Niğde'de Okul Sporları Basketbol Müsabakaları tamamlandı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar ve Genç Erkek Müsabakaları tamamlandı.

Niğde\'de Okul Sporları Basketbol Müsabakaları tamamlandı
15.12.2023 - 11:40,
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar ve Genç Erkek Müsabakaları tamamlandı.

4-13 Aralık tarihleri arasında Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Genç Kızlar mücadelesine 3 okuldan 36 sporcu katıldı. Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar kategorisinde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 1'inci, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 2'inci, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 3'üncü oldu. Genç Erkek müsabakalarında ise 5 okuldan 60 sporcu derece almak için mücadele etti. Okul Sporları Basketbol Genç Erkek Müsabakalarında dereceye giren takımlar ise şöyle gerçekleşti;

15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi şampiyonluğunu ilan ederken turnuvada 2'nci Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu Lisesi, 3'üncü Atatürk Anadolu Lisesi 4'üncü Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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