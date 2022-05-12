Niğde'de Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Niğde'de Spor Şenlikleri başladı

12.05.2022 17:55
Niğde'de Spor Şenlikleri başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, tarafından düzenlenen "Geleneksel Spor Şenlikleri" tekrar başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, tarafından düzenlenen "Geleneksel Spor Şenlikleri" tekrar başladı.

Bu yıl 23.'sü düzenlenen ve Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ile İdari Birimler öğrenci ve personellerinin mücadele edeceği şenliklerde Basketbol, Voleybol, Halı Saha Futbol, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Başlama Vuruşu Rektörden

Merkez yerleşkede, Niğde Sosyal Bilimler MYO ile Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO arasında oynanan ilk Halı Saha Futbol maçının başlama vuruşunu Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu yaptı. Rektör, maç öncesinde iki takım oyuncularıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu daha sonra Üniversite Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen İletişim Fakültesi ve Niğde Sosyal Bilimler MYO arasında oynanan Voleybol müsabakasına ziyarette bulundu. Burada öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, her iki ekibe de başarılar dileyerek bir süre sahada öğrenciler ile voleybol oynadı.

Maçların başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversite 30. yılının birçok etkinlik ile şenleneceğine işaret ederek, tüm öğrencileri ve personeli, Üniversite Satış Ofisinde uygun fiyata satışa sunulan Üniversite 30. yıl logolu t-shirtler ile kutlamalara beklediğini de aktardı. - NİĞDE

Niğde'de Spor Şenlikleri başladı
Niğde'de Spor Şenlikleri başladı
Niğde'de Spor Şenlikleri başladı
Niğde'de Spor Şenlikleri başladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, voleybol, Rektör, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Niğde'de Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika


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