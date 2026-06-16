Niğde Sağırlar Spor Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Niğde Sağırlar Spor Şampiyon Oldu

Niğde Sağırlar Spor Şampiyon Oldu
16.06.2026 16:17
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Niğde Sağırlar Spor Kulübü, finalde Şanlıurfa'yı 4-2 yenerek TİESF 1. Lig E Grubu'nda şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 1. Lig E Grubu'nda mücadele eden Niğde Sağırlar Spor Kulübü, final müsabakasında Şanlıurfa Sağırlar Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Niğde Sağırlar Spor Kulübü, final müsabakasında Şanlıurfa Sağırlar Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Elazığ'da oynanan final karşılaşmasında rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Niğde temsilcisi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Finalin ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular ve teknik heyet, tarihi başarıyı Niğde halkına armağan etti. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran sporcular, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken saha içinde ve dışında coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, elde edilen başarıda yönetim, teknik ekip ve futbolcuların özverili mücadelesinin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Kulüp İdarecisi Mucayip Yıldırım ile İdareci Yardımcısı Naci Alpkaya'nın da sezon boyunca takıma verdikleri destekle şampiyonluk sürecine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Kulüp İdarecisi Mucayip Yıldırım, maç sonunda yaptığı değerlendirmede sezon boyunca büyük emek veren futbolcularını kutlayarak, "Bu başarı tüm takımımızın, yönetimimizin ve bize inanan Niğde halkının başarısıdır. Sezon boyunca çok çalıştık ve bunun karşılığını şampiyonlukla aldık" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Futbol, Niğde, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Sağırlar Spor Şampiyon Oldu - Son Dakika

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