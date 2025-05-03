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Niğde Üniversitesi'nin Şampiyon Kardeşleri

Niğde Üniversitesi\'nin Şampiyon Kardeşleri

Aysel ve Cansel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanarak üniversitelerini gururlandırdı.

03.05.2025 14:58
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunları Aysel Özkan ve Cansel Özkan kardeşler, 13-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni ziyaret ederek, elde ettikleri başarıları Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile paylaştılar.

Kadınlar 55 kilo kategorisinde yarışan Cansel Özkan, koparmada 91 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Aysel Özkan ise 64 kilo kategorisinde koparmada 100 kilo ile altın madalya kazanırken, toplamda elde ettiği dereceyle de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu mezunların elde ettiği dereceler nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, milli sporcuların uluslararası alanda göğüs kabartan bu başarıya imza atmalarının hem tüm Türkiye hem de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aysel Özkan ile Cansel Özkan'ın başta ülkemiz olmak üzere Niğde'yi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren Rektör Uslu, ayrıca öğrencilerden olimpiyat şampiyonluğu sözü de aldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde Üniversitesi'nin Şampiyon Kardeşleri - Son Dakika

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