Nigel Hayes-Davis MVP Olmaktan Gururlu - Son Dakika
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Nigel Hayes-Davis MVP Olmaktan Gururlu

Nigel Hayes-Davis MVP Olmaktan Gururlu
27.05.2025 21:33
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Fenerbahçe Beko oyuncusu Hayes-Davis, Euroleague Final Four'da MVP ilan edilmenin mutluluğunu paylaştı.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Euroleague Final Four'da MVP (En değerli oyuncu) olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, basınla bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyonda sarı-lacivertlilerin ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis açıklamalarda bulundu. Final Four'un final maçı sonrası MVP (En değerli oyuncu) ödülünü alan forvet, "İnişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra artık eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. 3 kez Final Four oynadım. İlkinde 2 dakika oynadım. İkincisini kaybettik, üçüncüsü nazar boncuğu gibi şans oldu. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Saras bizi maça çok iyi hazırladı. Maç planını uygulamaya başladık. Maç içerisinde iyi ve kötü gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik" dedi.

"Takım olarak zorlukların üstesinden gelebiliyoruz"

Sezonun kırılma maçıyla ilgili sorulan soruya Hayes-Davis, "Yalova maçı diyebilirim. Çünkü kazanmayı hak etmediğimiz maçı kazandık, çok kötü oynadık. Ama bir şekilde kazandık. Aslında bunu Türkiye Ligi'nde de, Euroleague'de de çok fazla yaşadık. Bu da ne kadar karakterli bir takım olduğumuzu gösteriyor. Zorlukların üstesinden gelebildiğimizi gösteriyor, play-off'ta da bu şekilde kazandık" yanıtını verdi.

"O mesajı attığımda ağladım"

Final maçından önce örnek aldığı Kobe Bryant'a sosyal medya üzerinden yazdığı mesajda verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getiren ABD'li basketbolcu, "Çok duygusal bir mesajdı. Bir gece öncesinde tüm duygusallığımı atmış oldum. Telefonuma her zaman hedeflerimi yazarım. Gece mesajı yazdım ve ağladım. Kazandığımda ağlarım diye düşünmüştüm ama o mesajı attığımda ağladım. Onun söylediği en iyi sözlerden biri 'İnsanların en önemli görevlerinden biri başkalarına ilham olmaktır'. O da bana ilham oldu" diye konuştu.

"Jasikevicius ile aramızda değişik bir sevgi dili var"

Başantrenör Jasikevicius ile ilişkisine de değinen Nigel Hayes-Davis, "Bizim aramızda çok değişik bir sevgi dili var. Dalga geçmek, şakalaşmak ve bazen hakaret olabiliyor. Bunların hepsi sevgi dilimizle alakalı. Geçtiğimiz zaman içerisinde ona verdiğim reaksiyonlar bazen agresif bazen de şakacı olabiliyor" dedi.

"Hayat çok güzel anılarla dolu"

Deneyimli oyuncu salona elinde geldiği kamera ve sürekli yaptığı çekimlerle ilgili şöyle konuştu:

"Youtube kanalı olduğunu, hedefinin gün gün bunu paylaşabilmek, kamera arkasında çok fazla şey yaşanıyor. Hayat çok güzel, çok güzel anılarla dolu. Bunu herkesle paylaşmak çok güzel olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Kobe Bryant, Basketbol, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nigel Hayes-Davis MVP Olmaktan Gururlu - Son Dakika

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