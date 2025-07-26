Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns ile Anlaştı

NBA ekiplerinden Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'ın yeni adresi NBA oldu. Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, serbest statüde bulunan Hayes-Davis ile sözleşme imzalandığı duyurdu.

NBA'de daha önce Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ve Sacramento Kings'te forma giyen ABD'li basketbolcu, Avrupa'da da Galatasaray, Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe'de oynadı.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşarken, Euroleague Final-Four'da da MVP (En değerli oyuncu) seçildi. 30 yaşındaki basketbolcu ayrıca ALBA Berlin karşılaşmasında kaydettiği 50 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta çok sayı atan oyuncu rekorunun da sahibi olarak yer alıyor. - İSTANBUL