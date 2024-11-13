Nihat Kahveci, Arda Güler\'in gideceği takımın ismini bile verdi

Spor

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Real Madrid'in Arda Güler'i oynatmaması durumu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Arda hakkında konuşan Kahveci, "Gitmek istediği yere kadar gidecek. Eğer ona izin verirlerse, şu ana kadar oynadığından çok daha iyi oynayacaktır çünkü onun erdemlerinden biri de asla tatmin olmaması ve her zaman kendini geliştirmek istemesi. Madrid'de başarılı olmanın kolay olmadığını zaten biliyoruz çünkü talep maksimum düzeyde ve her zaman kazanmak zorunda ama Güler'e güvenmek zorundasınız çünkü sahada buna karşılık verecektir. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor. Kişiliği harika" dedi.

"İSTEMİYORLARSA SOCIEDAD'A GÖNDERSİNLER"

Arda Güler'in geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu, "Etrafı süper yıldızlarla çevrili ama daha fazla varlık göstermesi gerekiyor. O bir mücevher ve büyümek zorunda. Hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bizim için o ulusal bir gurur. Madrid onu istemiyorsa Real Sociedad'a vermeli. Anoeta'da (Real Sociedad'ın stadyumu) insanları mutlu edecektir. Şimdiden Madrid'e geldiğinden daha güçlü. Günümüz futbolunun, oyuncuların fiziksel olarak eskisinden daha güçlü olmasına ihtiyaç duyduğu doğru ancak onun durumunda, bu anlamda çok fazla gelişme, oyunu için iyi olmayabilir. Dayanıklı olmalı ama ana silahlarından biri olan hafifliği de korumalı" ifadelerini kullandı.