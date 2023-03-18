Nihat Kahveci'den çarpıcı 'Galatasaray' yorumu: Sevilla'yı unutturdu

Galatasaray'ın 14 maç sonra Konyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu. Kahveci, Galatasaray'ın almış olduğu mağlubiyete Sevilla maçını unutturdu dedi.

"FENERBAHÇE'NİN SEVİLLA'YA ELENMESİNİ UNUTTURDU"

Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından bambaşka bir lig başlayacağını vurgulayan Kahveci, "Galatasaray, Konyaspor deplasmanında her zaman zorlanmıştır. Galatasaray 17 maç sonra ilk resmi maçta yenildi. İlk defa da öne geçtiği bir maçı kaybetti. Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor." dedi.

"BEKLENEN FUTBOLU GÖREMEDİK"

Sarı-kırmızılıların beklenen futbolu oynamadığını belirten Kahveci, "Galatasaray taraftarı beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. 14'te 14 unutulmayacak bir seri. Uzun bir ara verdi. Kasımpaşa maçında beklenen futbol yoktu. Bugün de beklenen futbolu görmedik." şeklinde konuştu.