Nihat Kahveci'den çarpıcı 'Galatasaray' yorumu: Sevilla'yı unutturdu - Son Dakika
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Nihat Kahveci'den çarpıcı 'Galatasaray' yorumu: Sevilla'yı unutturdu

18.03.2023 14:52

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 2-1 yenildi. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların kötü bir gece geçirdiğini ifade ederken, "Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor." şeklinde görüş bildirdi.

Galatasaray'ın 14 maç sonra Konyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu. Kahveci, Galatasaray'ın almış olduğu mağlubiyete Sevilla maçını unutturdu dedi.

"FENERBAHÇE'NİN SEVİLLA'YA ELENMESİNİ UNUTTURDU"

Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından bambaşka bir lig başlayacağını vurgulayan Kahveci, "Galatasaray, Konyaspor deplasmanında her zaman zorlanmıştır. Galatasaray 17 maç sonra ilk resmi maçta yenildi. İlk defa da öne geçtiği bir maçı kaybetti. Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor." dedi.

Nihat Kahveci'den canlı yayında Galatasaray'ın mağlubiyetiyle ilgili bomba yorum: Sevilla'yı unutturdu

"BEKLENEN FUTBOLU GÖREMEDİK"

Sarı-kırmızılıların beklenen futbolu oynamadığını belirten Kahveci, "Galatasaray taraftarı beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. 14'te 14 unutulmayacak bir seri. Uzun bir ara verdi. Kasımpaşa maçında beklenen futbol yoktu. Bugün de beklenen futbolu görmedik." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Fahri Kişisel GelişimUzmanı: Balon patladı. Oyunculara maçlardan önce izin verilmemeli sahada ayakları titriyordu. Maç öncesi gecesi yapmamaları gerekeni yaptıkları çok ortadaydı. Topu tutmaya vurmaya mecalleri yoktu. Bu kadar net. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Nihat Kahveci, Galatasaray, Fenerbahçe, Sevilla FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den çarpıcı 'Galatasaray' yorumu: Sevilla'yı unutturdu - Son Dakika


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