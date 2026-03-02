Nihat Kahveci\'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Karşılaşma sonrası Kontraspor'da konuşan Nihat Kahveci, özellikle bir oyuncunun performansını sert sözlerle eleştirdi.

"BU FENERBAHÇE OYUNU KABUL EDİLEMEZ"

Kahveci, Galatasaray'ın zorlu fikstürüne dikkat çekerek Fenerbahçe'nin fırsatları değerlendiremediğini söyledi. "Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki, bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin?" diyen Kahveci, Antalyaspor karşısındaki performansı eleştirdi.

Antalyaspor'un bu maça kadar 22 gol attığını hatırlatan Kahveci, "Sen 2 gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin" ifadelerini kullandı.

DEFANS VE HAKEM TEPKİSİ

Sarı-lacivertli ekibin savunma performansını da değerlendiren Kahveci, Skriniar'ın eksikliğine vurgu yaptı. Takımın bu kadar pozisyon vermesinin defansif zaafı ortaya koyduğunu belirtti.

Hakem kararlarını da eleştiren Kahveci, bazı pozisyonlarda hatalı faul kararları verildiğini savundu ve "Bunlar hangi maçı izliyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHERIF SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

En sert eleştirisini hücum hattına yapan Kahveci, Cherif'in performansını hedef aldı. "Fenerbahçe 'Cherif ile yol alır' dersem ben futbolu anlamıyorum" diyen Kahveci, oyuncunun ilk yarıda sahada varlık gösteremediğini söyledi.

En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası forvet hattındaki boşluğa dikkat çeken yorumcu, Cherif'in performansının taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

"60 DAKİKAYI HEBA ETTİ"

Kahveci, fikstür tartışmalarına da değinerek, "Olay fikstürün zorluğu değil, ne kadar konsantre olduğun" dedi. Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında 60 dakikayı boşa harcadığını savundu.