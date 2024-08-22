Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim

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Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından Nihat Kahveci, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yı eleştirdi. Kahveci, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde yediği en hatalı golleri yediğini iddia ederek, "Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim. Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı" dedi.

22.08.2024 10:04
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray kalesini koruyan Muslera'yı sert eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN MAÇ SONU SERT SÖZLER

Ünlü yorumcu, deneyimli eldivenin Galatasaray kariyerinde yediği tüm golleri baz alarak dikkat çeken bir iddiada da bulundu. Kahveci, "3-2 döner. 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna girdikten sonraki oyunuyla Bu tur içerde döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır. Çok heyecanlı maçtı. 2-0 olduğunda çok sevinen olmuştur İsviçre'de, sınırlarımız içinde. Ama ikinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun oraları detaylandırıcam" dedi.

"EN HATALI GOLLERİ YEDİ"

Eleştirilerine devam eden Kahveci, "Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki de Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim. Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı. Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı... Evet, mağlubiyet kurtarma. Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbolla" şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci\'den Muslera\'ya: Bunu beklemezdim

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: nihat abi muslera iyi kaleci ama son bir kaç senedir hatalar yapıyor yıprandı mental olarak galatasaray seneye yeni kaleci arayışlarına girer büyük ihtimalle 15 22 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Neden futbol kariyerinizi noktaladıktan sonra her şeyi noktalamış gibi salıyorsunuz kendinizi. En azından günlük spora devam edin fit olun evrim değiştirmiş resmen yüzü gözü şişmiş. 10 1 Yanıtla
  • ferhat eser: ankara null nerdesin ??? 1 9 Yanıtla

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