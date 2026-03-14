Nihat Kahveci'den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nihat Kahveci'den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi

14.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu maçı yorumladı. Kahveci, Fenerbahçe'nin performansını 'çöp kadar kötü' olarak nitelendirirken, oyuncuları eleştirdi. Kahveci yaptığı açıklamada, ''Fred! Sen Trabzonspor deplasmanında 30'dan vuruyordun, topu görmüyorduk hiçbirimiz. Bugün topu vurdun havalimanına. Cherif sahada yok. Kante bir çırpınıyor, Guendouzi de öyle.'' dedi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Kontraspor YouTube ekranlarında konuşan Nihat Kahveci, çarpıcı sözlere imza attı.

"FENERBAHÇE ÇÖP KADAR KÖTÜ OYNADI"

Fenerbahçe'nin kötü performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin net favori olduğu bir maç önüydü. Netlik, favorilik, senin sahanın içinde sunduğunla belirlenir. Fenerbahçe hiçbir şey sunmadı. Ben 'çöp' diye konuşanlara kızarım. Kusura bakmasınlar... Fenerbahçe, çöp kadar kötü oynadı. Hiçbir şey üretemedi.'' dedi.

"HEPİNİZİN SUÇU VAR!"

Bu kötü oyunda başkanından malzemecisine kadar herkesin payı olduğunu belirten Kahveci, "Fenerbahçe tarihinde, Fenerbahçeli taraftarlar inanılmaz sürprizleri yaşamış bir taraftar. Ama bu kadarını da beklemiyorlardı. Başkanından malzemecisine hepinizi eleştiriyorum. Hepinizin suçu var çünkü. Bu kadar olmaz! Bana o yok, bu yok demeyin. Senin bir futbolcun Karagümrük değerinde. Bir tane isabetli şut atamıyorsun Musaba girmese.'' sözlerini sarf etti.

"TOPU HAVALİMANINA VURDU''

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, ''İsmail sen benim canım ciğerimsin ama o ilk yarıdaki futbolun ne? Fred! Sen Trabzonspor deplasmanında 30'dan vuruyordun, topu görmüyorduk hiçbirimiz. Bugün topu vurdun havalimanına. Cherif sahada yok. Kante bir çırpınıyor, Guendouzi de öyle. Yiğit... Yiğit... Başakşehir maçında ismin gibi oynadın dedik, bugün yoksun. Bugün saçma saçma forma çekmelerin de var. Mert Müldür! Antalya'da isyan ettin, taraftar ıslıkladı ama sen de bugün yoksun. Oosterwolde! Yeter artık şu rakiple uğraşman! Yeter artık top oyna! Skriniar'ın yanında böyle bir kandırıyordun. Skriniar gidince iyice bütün defoların ortaya çıktı. Mert Günok, Beşiktaş'tan sonra kaleciliği bırakmış gibi. Ona rağmen karşı karşıya çıkardı. Tarık çok iyi maç oynamıştı, bugün ben onu bekledim. Şu Trabzonspor galibiyetinden sonra bir tane elle tutulur maçı yok Fenerbahçe'nin.'' ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 18:11:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.