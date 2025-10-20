Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Haberin Videosunu İzleyin
20.10.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200\'e çıkmadan olmuyor
Haber Videosu

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında zor da olsa kazandığı maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, ''Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç yok, nabız 200'e çıkmadan olmuyor!'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler puanını 19'a yükseltirken, konuk ekip 3 puanda kaldı. Maç boyunca zorluk yaşayan Fenerbahçe, son düdüğe kadar stresli anlar yaşadı.

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇELİLERE RAHAT MAÇ YOK

Maçın ardından Kontraspor programında karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin oyunundaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Yok abi, Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak, çıkmadan olmaz!" dedi.

Kahveci, sarı-lacivertli taraftarların her maçta büyük stres yaşadığını belirterek, "Fenerbahçe'nin oyunu taraftarı hem sevindiriyor hem de sinir krizine sokuyor" ifadelerini kullandı.

SYMANSKİ'YE ELEŞTİRİ: DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Kahveci, karşılaşmada performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için, "Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu, Polonyalı futbolcunun son haftalardaki düşüşünün dikkat çektiğini vurguladı.

"TEDESCO SABAHI GÖREBİLİR MİYDİ?"

Kahveci, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da, "Bugün maç 2-2 bitseydi, Tedesco yarın sabahı görebilir miydi? Taraftar iyi oyuna değil, sonuca bakar" yorumunu yaptı.

"İSMAİL YÜKSEK'İN HAKKINI VERMEK LAZIM"

Son olarak Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in performansına da değinen Kahveci, milli oyuncuya övgüler yağdırdı. Kahveci, "İsmail Yüksek ismini söylerken bir durmak istiyorum, konuşmamız lazım. Maşallahı var" dedi.

Sebastian Szymanski, Fatih Karagümrük, İsmail Yüksek, Nihat Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fenerbahçe:
    hayatta yapılacak en basit şey eleştiri Nihat kahveci okadar ispanyada top oynadın neden bir takım çalıştıramadım 3 28 Yanıtla
  • 217179:
    sanki Beşiktaş çok farklı adamlar en azından kazanıyor. 5 13 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı
Fenerbahçe’ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
10:17
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:42:32. #7.11#
SON DAKİKA: Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.