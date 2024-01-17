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Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Başlıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Spor Şenlikleri, 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenliklerde 24 farklı spor branşında müsabakalar yapılacak ve binlerce öğrenci sporla buluşacak. Şenlikler, Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenleniyor. Şenliklerde ayrıca okul öncesi ve özel eğitim kurumları gösterileri ile uçurtma şenlikleri de yapılacak.

Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Başlıyor
17.01.2024 - 12:12,
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Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturacak. 20 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde, 24 branşta spor müsabakaları yapılacak.

Nilüfer Belediyesi'nin artık geleneksel hale halen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, her geçen yıl daha büyük ilgiyle devam ediyor. Şenlikler bu yıl da ilçedeki bir çok okuldan öğrencilerin katılımıyla bir ay boyunca devam edecek.

Nilüfer Kaymakamlığı'nın himayesinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 22'incisi düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri ile ilgili ilk hazırlık toplantısı görevli eğitimcilerin katılımıyla yapıldı.

Farklı spor branşlarından çok sayıda öğretmenin hazır bulunduğu toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Spor Şenlikleri heyecanını bu yıl da önceki yıllardaki gibi binlerce öğrenci ve öğretmenin birlikte yaşayacağını söyledi. Özer, 20 Nisan'da spor kenti Nilüfer'e yakışan bu dev organizasyonun meşalesinin yakılacağını duyurdu.

Şenliklerin 20 Mayıs'ta sona ereceğini söyleyen Özer, "Nilüfer'de, böylesine kapsamlı, örnek bir organizasyonu siz değerli eğitimcilerimizin desteğiyle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin her yıl artan ilgiyle devam ettiğini ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şenliklerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kapsıyor. Bu iki önemli bayramı kapsayan şenliklerimizde öğrencilerimiz barış içinde spor yaparak, geleceğe dair umutlarımızı yeşertecek. Şenliklerde bu yıl 24 branşta spor müsabakaları gerçekleştirilecek. Ayrıca okul öncesi, özel eğitim kurumları gösterileri ve uçurtma şenlikleri de yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da şenliklerimize Nilüfer Belediyesi'nin hem Türkiye'deki, hem de yurt dışındaki kardeş kentlerinden de öğrenciler katılacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından programa katılanlara, başvuruları yapacakları yazılım sistemi tanıtıldı ve şenlik programı ele alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Başlıyor - Son Dakika


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