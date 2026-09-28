Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Türkiye-İtalya maçı öncesi takımları karşıladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu akşam oynanacak Türkiye- İtalya maçı öncesinde iki milli takımın sporcuları ve teknik heyetleriyle bir araya geldi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi Türk ve İtalyan Milli Takımlarını karşıladı. Özdemir, sabah saatlerinde İtalyan Milli Takımı oyuncuları ve Teknik Direktör Roberto Mancini'yle bir araya geldi. Buluşmada Özdemir'e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin, Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or eşlik etti. Kendilerini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özdemir, İtalyan ekibe çiçek takdiminde bulundu.

Başkan Şadi Özdemir, karşılaşma öncesi otel çıkışı A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncularıyla da buluştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz ile birlikte Teknik Direktör Montella'ya çiçek takdim etti.

Her iki takıma da başarı dileklerinde bulunan Başkan Şadi Özdemir, mücadelenin dostluğu pekiştireceğine olan inancını vurguladı.