Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda çocuklarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları\'nda çocuklarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda eğitim alan çocuklarla bir araya gelerek, güne spor yaparak başladı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliği ile düzenlenen Tam Gün Spor Okulları çocuklara yaz tatilini verimli geçirme imkanı sunuyor.

01.08.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda eğitim alan çocuklarla bir araya gelerek, güne spor yaparak başladı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliği ile düzenlenen Tam Gün Spor Okulları çocuklara yaz tatilini verimli geçirme imkanı sunuyor. Yaz boyunca üç haftalık periyotlar halinde devam eden Tam Gün Spor Okulları'nda çocuklar, farklı spor dallarında uzman eğitmenler eşliğinde temel eğitim alıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Altınşehir Gençlik Merkezi'ndeki Tam Gün Spor Okulları'nı ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklarla birlikte güne spor yaparak başlayan Şadi Özdemir, onlarla birlikte yürüyüş yaptı ve ısınma egzersizine katıldı. Başkan Şadi Özdemir, ardından tenis, futbol voleybol gibi spor dallarında eğitim alan minik sporcuların antrenmanlarına da dahil oldu.

Başkan Şadi Özdemir, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi için spor ve sanatla dolu farklı etkinlik programları hazırladıklarını belirterek, "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim alan çocuklarımız erken yaşta farklı spor dalları ile tanışıyor. Sosyalleşen çocuklarımızın iletişim becerileri artıyor" dedi.

2012-2018 doğumlu çocukların katıldığı Tam Gün Spor Okulları'nda voleybol, basketbol, futbol, kort tenis, masa tenisi, futbol, atletizm, yüzme, cimnastik, squash, halk oyunları, modern dans, drama, el sanatları, zeka oyunları, sokak oyunları, savunma sporu, bocce olmak üzere toplam 18 branşta temel eğitim veriliyor. Gün boyu süren süren etkinliklerde çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Tam Gün Spor Okulları'nda 3'üncü dönem 5 Ağustos – 23 Ağustos arası gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Şadi Özdemir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tam Gün Spor Okulları'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement