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Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi

Voleybol Sultanlar Ligi 17. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 17-25, 25-13, 21-25 şeklinde sonuçlandı.

Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi\'ni 3-1 yendi
24.01.2024 - 19:15,
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Salon : Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler : Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyesi : Gizem Aşçı, Fulden Ural, Begüm Hepkaptan,

Hristova, Aslı Tecimer, Aleyna Vence( Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir,

Çağla Erdem,Karmen Aksoy)

Nilüfer Belediyesi : Lila Şengün, Kunzler, Aslı Aşçıoğlu, Gıcquel,

Yordonova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Milenko, Beliz Başkır, Merve Öztürk)

Setler : 11-25, 17-25, 25-13, 21-25

Süre : 101 dakika (22,27,24,28)

İSTANBUL (AA) : Voleybol Sultanlar Ligi 17. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi - Son Dakika
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