Salon : Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler : Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyesi : Gizem Aşçı, Fulden Ural, Begüm Hepkaptan,
Hristova, Aslı Tecimer, Aleyna Vence( Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir,
Çağla Erdem,Karmen Aksoy)
Nilüfer Belediyesi : Lila Şengün, Kunzler, Aslı Aşçıoğlu, Gıcquel,
Yordonova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Milenko, Beliz Başkır, Merve Öztürk)
Setler : 11-25, 17-25, 25-13, 21-25
Süre : 101 dakika (22,27,24,28)
İSTANBUL (AA) : Voleybol Sultanlar Ligi 17. haftasında Bursa Nilüfer Belediyesi, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.
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