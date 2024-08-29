Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Engelli sporcuların olimpiyatı, Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. 15 branşta 93 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği Paralimpik Oyunları'nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler de yer alıyor. Bursalı sporcu judo branşında J1 kategorisinde 90 kiloda yarışacak. Dünya sıralamasında dördüncü sırayı alarak olimpiyata katılma hakkını elde eden Avrupa üçüncüsü Yasin Çimciler, Paralimpik Oyunları'nda Bursa'yı bireysel branşlarda temsil edecek tek görme engelli sporcu olma özelliğini de taşıyor. İlk olimpiyat heyecanını 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda yaşayan para mili judocu Çimciler, hedefinin Paris'ten madalya ile dönmek olduğunu söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür eden Yasin Çimciler, 'Amacım, Nilüfer Belediyesi'ni, Bursa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatlarda madalya alıp, yanınıza gelmek istiyorum. Verdiğiniz destekler ve emekleriniz için teşekkür ederim' dedi. - BURSA

29.08.2024 20:52  Güncelleme: 20:55
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Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Engelli sporcuların olimpiyatı, Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. 15 branşta 93 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği Paralimpik Oyunları'nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler de yer alıyor.

Bursalı sporcu judo branşında J1 kategorisinde 90 kiloda yarışacak. Dünya sıralamasında dördüncü sırayı alarak olimpiyata katılma hakkını elde eden Avrupa üçüncüsü Yasin Çimciler, Paralimpik Oyunları'nda Bursa'yı bireysel branşlarda temsil edecek tek görme engelli sporcu olma özelliğini de taşıyor.

İlk olimpiyat heyecanını 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda yaşayan para mili judocu Çimciler, hedefinin Paris'ten madalya ile dönmek olduğunu söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür eden Yasin Çimciler, "Amacım, Nilüfer Belediyesi'ni, Bursa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatlarda madalya alıp, yanınıza gelmek istiyorum. Verdiğiniz destekler ve emekleriniz için teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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