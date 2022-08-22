Nilüfer'de miniklerin tenis heyecanı - Son Dakika
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Nilüfer'de miniklerin tenis heyecanı

22.08.2022 11:52
Nilüfer'de miniklerin tenis heyecanı

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 9 Yaş Tenis Bursa İl Birinciliği Turnuvası miniklerin heyecanına sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 9 Yaş Tenis Bursa İl Birinciliği Turnuvası miniklerin heyecanına sahne oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

9 Yaş Tenis Bursa İl Birinciliği Turnuvası Yenigün Tenis Akademisi'nde düzenlendi. 50 kız ve 60 erkek olmak üzere toplam 110 tenisçinin, 4 ayrı kategoride yarıştığı karşılaşmalar heyecanlı anlara sahne oldu. Yenigün Tenis Akademi kortlarındaki karşılaşmalarda Kızlar beyaz grupta Zeynep Su Uruk, yeşil grupta da Azra Mutlu birinciliği elde etti. Erkekler kırmızı grupta Kerim Başar Dönmez, beyaz grupta da Demir Ay birincilik kürsüsüne çıktı. Dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer verdi.

Turnuvaya katılan bütün çocukları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sporu hayatları boyunca bırakmamalarını istedi. Başkan Erdem, "Nilüfer'de sporun her branşının büyük ilgi görmesi bizleri fazlası ile mutlu ediyor. Biz de özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın daha fazla spor yapabilmeleri için her fırsatta daha geniş spor alanları oluşturmak için çaba harcıyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer'de miniklerin tenis heyecanı - Son Dakika

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