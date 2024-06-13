Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü'nü kutladı

Nilüfer Belediyesi'nin, Hindistan Başkonsolosluğu ile birlikte Uluslararası Yoga Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik yoga meraklılarını buluşturdu.

13.06.2024 17:47
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Nilüfer Belediyesi'nin, Hindistan Başkonsolosluğu ile birlikte Uluslararası Yoga Günü nedeniyle düzenlediği etkinlik yoga meraklılarını buluşturdu.

Hindistan'ın öncülüğünde dünyanın birçok yerinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, Nilüfer'de de çok sayıda katılımcı ile birlikte kutlandı. Nilüfer Belediyesi de Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta erken düzenlenen etkinlik Üç Fidan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito ve yoga severler katıldı. Uluslararası Yoga Günü etkinliğinin bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, programın hayata geçmesinde emeği geçenleri kutladı. Nilüfer'i, kültürün, sanatın, sporun başkenti olarak nitelediklerini hatırlatan Şahin, böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito ise sıcak havaya rağmen katılanlara ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür etti. Hindistan'da yoganın aklen, ruhen ve bedenen kişileri iyileştirdiğine ve birleştirdiğine inandıklarını söyleyen Vinito, "Hem refahımızı, hem duygu durumumuzu, hem de sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. Türkiye'de yoganın popülerleşmesi bizi oldukça memnun ediyor ve umuyorum ki gitgide yaygınlaşır" dedi.

Konuşmaların ardından Hindistan İstanbul Başkonsolosu Vinito ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şahin, emeği geçenlere plaket takdim etti.

Daha sonra Hindistan İstanbul Başkonsolosu Vinito ile birlikte katılımcılar, yoga yaptı. Doğayla iç içe bir ortamda yapılan etkinlikte yer alanlar, huzur ve sakinlik yaşadı. Toplumun farklı kesiminden insanları buluşturan programa katılanlar, bedensel ve zihinsel olarak yenilendi. Yoga severler, böyle bir etkinlikle günü sonlandırmanın mutluluğunu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu Uluslararası Yoga Günü'nü kutladı - Son Dakika

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