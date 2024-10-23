Nilüfer'de Cumhuriyet Koşusu Coşkusu - Son Dakika
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Nilüfer'de Cumhuriyet Koşusu Coşkusu

Nilüfer\'de Cumhuriyet Koşusu Coşkusu

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Okullar arası Cumhuriyet Koşusu'na bin 500 öğrenci katıldı. Koşu, büyük bir coşku ile gerçekleşirken, Başkan Şadi Özdemir de etkinliğe katıldı.

23.10.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri "Okullar arası Cumhuriyet Koşusu" ile başladı. Nilüfer'deki okullardan katılan bin 500 öğrenci Cumhuriyet için koştu.

Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri kapsamındaki "Okullar arası Cumhuriyet Koşusu" büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği geleneksel hale gelen koşuya; Nilüfer'deki 64 okuldan bin 500 sporcu katıldı. 8 kategoride düzenlenen koşu, bin 200 metre ve bin 500 metrelik parkurlarda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da yarış başlangıcında hazır bulundu.

Yarışı başkan Şadi Özdemir başlattı

Başkan Şadi Özdemir'in Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden başlattığı koşu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Çocuklara yönelik olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çeşitli etkinlik ve oyunlarla bitiş alanı adeta bayram yerine döndü.

Başkan Şadi Özdemir, yarış başlamadan önce çocuklara seslenerek, "Atatürk'ün çocukları, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. Yarışa katılan sporcuları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, önemli olanın kazanmak değil, yarışa katılmak olduğunu belirtti.

Ödüller verildi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NİLBEL Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ile Serpil Altun, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ali Sezgin, yarışlarda Minik Kız, Minik Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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