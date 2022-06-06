Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü

06.06.2022 14:41
Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü

Türkiye Hentbol Altyapı Liglerinde Nilüfer'i başarı ile temsil eden Nilüfer Belediyespor takımları, kupalarını Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile paylaştı.

Türkiye Hentbol Altyapı Liglerinde Nilüfer'i başarı ile temsil eden Nilüfer Belediyespor takımları, kupalarını Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor sporcuları, Yıldız, Genç Erkekler ve Küçük Erkekler kategorilerinde katıldıkları şampiyonalardan derecelerle döndü. Nilüfer Belediyespor Yıldız Hentbol Takımı Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada 31 takım içinde üçüncü oldu. Eskişehir'de yapılan 21 takımın katıldığı Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda da Nilüfer Belediyespor 4.'lük ödülü aldı. Nilüfer Belediyespor Karabük'te düzenlenen ve 48 takımın katıldığı küçük erkekler kategorisinde ise 5. oldu.

Şampiyonalardan başarıyla dönen takımlar kupalarını, Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile paylaştı. Gür, sporcuları ayrı ayrı kutladı. Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine sahip olduklarını açıklayan Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür " Yıllardır Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde başarı ile mücadele ediyoruz. Son 3 sezondur kadromuzun yaklaşık yüzde 50'si kendi altyapılarımızdan yetişmiş sporcularla oluşuyor. Bu sezonda altyapıdan 2 gencimiz A takım kadrosuna katılacak" diye konuştu. - BURSA

Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü
Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü
Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü
Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü

YORUMLAR
500
Eskişehir'de LGS heyecanı başladı Eskişehir'de LGS heyecanı başladı 'Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir' 'Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir'
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:47 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement