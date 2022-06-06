Nilüfer hentbol altyapı takımları kupayla döndü

Türkiye Hentbol Altyapı Liglerinde Nilüfer'i başarı ile temsil eden Nilüfer Belediyespor takımları, kupalarını Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor sporcuları, Yıldız, Genç Erkekler ve Küçük Erkekler kategorilerinde katıldıkları şampiyonalardan derecelerle döndü. Nilüfer Belediyespor Yıldız Hentbol Takımı Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada 31 takım içinde üçüncü oldu. Eskişehir'de yapılan 21 takımın katıldığı Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda da Nilüfer Belediyespor 4.'lük ödülü aldı. Nilüfer Belediyespor Karabük'te düzenlenen ve 48 takımın katıldığı küçük erkekler kategorisinde ise 5. oldu.

Şampiyonalardan başarıyla dönen takımlar kupalarını, Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile paylaştı. Gür, sporcuları ayrı ayrı kutladı. Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine sahip olduklarını açıklayan Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür " Yıllardır Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde başarı ile mücadele ediyoruz. Son 3 sezondur kadromuzun yaklaşık yüzde 50'si kendi altyapılarımızdan yetişmiş sporcularla oluşuyor. Bu sezonda altyapıdan 2 gencimiz A takım kadrosuna katılacak" diye konuştu. - BURSA