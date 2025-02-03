Nilüfer Kız Cup 2025\'te Şampiyon Ufukspor

Spor

Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği iş birliğinde düzenlenen "Nilüfer Kız Cup 2025 Futbol Turnuvası"nda şampiyonluk kupasını Ufukspor aldı.

Nilüfer Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği tarafından düzenlenen "Nilüfer Kız Cup 2025" şenlik havasında geçti. Turnuvaya Genç Saray, Ufukspor, Nilüfer Ertuğrulspor, İhsaniye Spor, Nilüfer Beşevler, Hüdavendigar Kartalspor, Orhangazi Gençlerbirliği, Batı Trakya Olimpik, Ağaköy Koop. Spor, Turgutalp Spor, Bursa Kadın Spor Kulübü ve Soğanlı Gençlik Spor kulüplerinin 11-14 yaş kız takımları katıldı. "Kızlar Futbol İçin Sahada" sloganıyla düzenlenen ve 15 gün süren turnuvada toplam 180 sporcu mücadele etti.

19 Ocak'ta başlayan turnuvanın final karşılaşmaları hafta sonunda Odunluk Mihraplı Tesisleri'nde oynandı. Maçları Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Osman Uçar da takip etti.

Soğanlı Gençlik Spor ile Ufukspor arasında oynanan final karşılaşması, heyecan dolu anlara sahne oldu. Normal süresi berabere biten maçta, rakibini penaltılarda mağlup eden Ufukspor şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Şampiyon Ufukspor'a kupasını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin verdi.

Turnuvada üçüncülüğü, Orhangazi Gençlerbirliği'ni yenen Bursa Kadın Spor Kulübü elde ederken, Fair-Play Ödülü'nün sahibi Nilüfer Ertuğrulspor oldu. Turnuva sonunda, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Osman Uçar, teknik direktörlere ve hakemlere plaket verdi. - BURSA