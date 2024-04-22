Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Genç Kızlar Voleybol Maçlarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Genç Kızlar Voleybol Maçlarıyla Devam Ediyor

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri Genç Kızlar Voleybol Maçlarıyla Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği spor şenlikleri, Genç Kızlar Voleybol kategorisindeki eleme maçlarıyla sürüyor. Genç oyuncuların gösterdiği performans dikkat çekiyor.

22.04.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 22'ncisini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, Genç Erkekler'in ardından Genç Kızlar Voleybol kategorisindeki eleme maçları ile devam etti. Filenin genç oyuncuları, sergiledikleri performans ile dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediye spor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, heyecanlı mücadelelerle sürüyor.

Genç Erkekler Voleybol müsabakaları ile başlayan şenlikler, Üçevler Spor Tesisleri'nde Genç Kızlar Voleybol maçları ile devam etti. Elemeli şekilde ilerleyen maçlarda başarılı performans gösteren sporcular, seyir zevki yüksek maçlara imza atıyor. Maçlarda üstünlük kuran okul takımları isimlerini bir üst tura yazdırırken, son 4'e kalanlar 25 Nisan 2024 Perşembe Günü final maçı oynayacak.

20 Mayıs'a kadar devam edecek olan ve yaklaşık 20 bin öğrencinin katılacağı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, hentbol, futbol, masa tenisi, kros, futbol, badminton, spor tırmanışı, eskrim, squash, plaj voleybolu, basketbol, kort tenis, atletizm, geleneksel Türk okçuluğu, oryantiring, yüzme başta olmak üzere toplam 24 branşta yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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