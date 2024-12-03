Nizip\'te Cumhuriyet Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Spor

Nizip Belediyesi ve Nizip Kaymakamlığı iş birliğinde kurumlar arası cumhuriyet futbol turnuvası tamamlandı.

Nizip Belediyesi ve Nizip Kaymakamlığı iş birliğinde Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak düzenlenen ve ilçedeki farklı kurumların katıldığı Nizip kurumlar arası cumhuriyet futbol turnuvası coşkulu bir atmosferde tamamlandı. İlçedeki kamu kurumlarının mücadele ettiği turnuva, Cumhuriyetin 101. yıl kutlamalarına anlam katarken aynı zamanda yerel sporun desteklenmesi adına önemli bir etkinlik oldu.

Final maçını kurum amirleriyle birlikte izleyen Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, heyecanlı ve çekişmeli geçen finalin ardından turnuvanın şampiyonu olan Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımına şampiyonluk kupasını takdim etti. Dereceye giren takımlar, organizasyona katılmanın yanı sıra elde ettikleri başarılarla ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Ali Doğan, turnuva sonrasında yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutarak ilçedeki tüm spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Doğan, bu tür etkinliklerin hem gençlerin spora yönlendirilmesi hem de ilçedeki kurumlar arasında dayanışmanın artırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Nizip Belediyesi, gelecekte benzer organizasyonlarla ilçedeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP