Nordin Amrabat\'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Senegal'in Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon olduğu finalin ardından Sadio Mane röportaj verdi. Mane, konuşurken bir anda karşısında Nordin Amrabat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

SARILIP SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERDİLER

Mane'nin Amrabat'ı fark etmesinin ardından ikili birbirine sarıldı. Kısa süreli sohbet eden iki oyuncu, finalin tüm gerilimine rağmen oldukça sıcak ve samimi görüntüler verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mane ile Amrabat'ın röportaj sırasında birbirine sarıldığı anlar kısa sürede paylaşıldı. Görüntüler, final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.