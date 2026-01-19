Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Nordin Amrabat\'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
19.01.2026 13:07  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nordin Amrabat\'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
Haber Videosu

Afrika Uluslar Kupası finali sonrası Sadio Mane'nin röportajı sırasında karşısında Nordin Amrabat'ı görünce verdiği tepki sosyal medyada geniş yankı buldu. Mane, röportajı kesip Amrabat'la sarıldı ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu anlar, final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.

Senegal'in Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon olduğu finalin ardından Sadio Mane röportaj verdi. Mane, konuşurken bir anda karşısında Nordin Amrabat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

SARILIP SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERDİLER

Mane'nin Amrabat'ı fark etmesinin ardından ikili birbirine sarıldı. Kısa süreli sohbet eden iki oyuncu, finalin tüm gerilimine rağmen oldukça sıcak ve samimi görüntüler verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mane ile Amrabat'ın röportaj sırasında birbirine sarıldığı anlar kısa sürede paylaşıldı. Görüntüler, final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.

Nordin Amrabat, sadio mane, Senegal, Afrika, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Yaşlı çiftin sır ölümü Başlarından vurulmuş halde bulundular Yaşlı çiftin sır ölümü! Başlarından vurulmuş halde bulundular

14:29
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:34:10. #7.11#
SON DAKİKA: Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.