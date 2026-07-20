Norveç Filistin'e Desteğiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Norveç Filistin'e Desteğiyle Öne Çıkıyor

20.07.2026 11:33
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Norveç, Filistin'i tanıyarak ve destekleyerek uluslararası arenada dikkat çekiyor.

İsrail'e yönelik birçok ülkenin çekindiği adımları atan Norveç, eleştirileri ve aldığı net tavırla Filistin konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldi.

Mayıs 2024'te Filistin'i resmi devlet olarak tanıyan Norveç'in Filistin'e futboldaki desteği de uluslararası spor kamuoyunda dikkati çekiyor.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Oslo'da İsrail ile oynanan maçın bilet ve gişe gelirlerinin Gazze'ye insani yardım için bağışlanması, Norveç Futbol Federasyonu'nun İsrail'in FIFA ve UEFA üyeliğinin askıya alınması veya uluslararası organizasyonlardan ihraç edilmesi yönündeki girişimleri ile karşılaşma boyunca tribünlerde açılan dev Filistin bayrakları, kefiyeler ve "Çocukların Yaşamasına İzin Verin" pankartları, Norveç'i bu konuda öne çıkaran gelişmeler arasında yer aldı.

Norveç'in önde gelen kulüplerinden Bodo/Glimt de UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçın tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlayarak bu duruşa destek verdi.

Öte yandan, Gazze ile 20 yılı aşkın süredir "kardeş şehir" ilişkisi bulunan Tromsö kentinin kulübü, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlere yönelik boykotları destekliyor ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütüyor.

Norveç uluslararası arenada yalnız kalıyor

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu'nun kurucusu ve direktörü Nicholas McGeehan, Anadolu Ajansı muhabirine "Norveç'in zor durumda olduğunu çünkü bu konuda büyük ölçüde yalnız kaldığını" ifade etti.

McGeehan "Norveç, Filistin konusunda tek başına net bir tavır sergilediği için kolayca yalnızlaştırılıyor ve zaman zaman "sorun çıkaran taraf" olarak yaftalanıyor. Bu nedenle en büyük ihtiyaç, diğer futbol federasyonlarının da benzer bir duruş sergilemesi. Diğer federasyonların Norveç'e destek vermesi, bu konuda seslerini yükseltmesi ve FIFA'nın kendi kurallarını uygulamasını talep etmesi gerekirken, ne yazık ki birçok üye federasyon zulme sessiz kalıyor."dedi.

UEFA ve FIFA'nın önemli mali desteklerini kaybetmemek için ülke federasyonlarının, Filistin konusunda "ağzını açmadığını" belirten McGeehan, başka federasyonların da cesaret göstererek açık tavır alması gerektiğinin altını çizdi.

"Kurallar uygulansın" demek radikal olarak görülüyor

McGeehan, herhangi bir futbol federasyonunun "kurallar uygulansın" ya da "kurallar ihlal edildiyse bunun soruşturulmasını istiyoruz" demesinin radikal bir tutum olarak gösterilmek istendiğini söyledi.

Diğer federasyonların yapması gereken tek şeyin "kuralların adil biçimde uygulanmasını" istemek olduğunu belirten McGeehan, "Filistin davasını gerçekten önemseyen ve Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları önemseyen diğer federasyonlar da seslerini yükseltmeli. Ayrıca, İsrail Futbol Federasyonu'nun işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri FIFA'da açık şekilde tartışılmalı. FIFA bugüne kadar bu konunun tartışılmasını engellemeye ve gündemden uzak tutmaya çalıştı. Ancak FIFA, statülerini değiştirmediği sürece bu meselenin yakın zamanda gündemde olacağına inanmıyorum." şeklinde konuştu.

Konunun İsrail'e geldiğinde "Futbol siyasetten uzak durmalı" yönündeki çağrıların büyük bölümünün samimi olmadığını belirten McGeehan şöyle devam etti:

"Futbolun siyasi olduğunu kabul etmek zorundayız. Elbette futbol siyasidir. Dünyanın her yerinde oynanan, toplumları temsil eden ve ülkeleri küresel sahneye taşıyan bir spor dalıdır. Dolayısıyla mesele futbolun siyasi olup olmadığı değil; onun siyasi önemini anlamak, hangi durumlarda siyasi etkisinin kullanılmasının uygun olduğunu, hangi durumlarda ise kullanılmaması gerektiğini belirlemektir. Burada Filistin ve İsrail bağlamında FIFA'nın statü kurallarından söz ediyoruz. Aslında siyasi bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayan şey bu kuralların kendisidir. Bu kuralları uygulamadığınızda ya da ihlal edilmelerine göz yumduğunuzda siyasi davranmış olursunuz. Dolayısıyla Norveç'in yaptığı şey, bana göre, kuralların uygulanmasını desteklemekten ibarettir. Buna karşılık FIFA ve UEFA ise son derece açık ve siyasi nedenlerle bu kuralları bir kenara bırakıyor."

Norveçli kulüpler Filistin davasında Federasyon'a göre daha öne çıkıyor

Norveç Futbol Federasyonu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki ilişkilerin soruşturulması çağrısında bulunmasını cesur bir adım olarak değerlendiren McGeehan, federasyonun ciddi risk alarak açık bir tavır sergilediğini söyledi.

Ülkede bulunan kulüplerin Filistin konusunda federasyondan daha ileri bir noktada olmasının nedenini de değerlendiren McGeehan, bunun nedeninin kulüplerin Filistin meselesine genel olarak sempatiyle yaklaşan Norveç kamuoyunun bir parçası olmasından kaynaklandığını belirtti.

Norveç'te Filistin konusunda güçlü bir kamuoyu ilgisi ve eylem çağrısı bulunduğunu ifade eden McGeehan,"Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki Norveç Futbol Federasyonu resmen İsrail'in askıya alınmasını veya uluslararası organizasyonlardan ihraç edilmesini talep etmiş değil." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveç Filistin'e Desteğiyle Öne Çıkıyor - Son Dakika

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