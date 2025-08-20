Norveç'ten Gazze'ye yardım maçı! - Son Dakika
Norveç'ten Gazze'ye yardım maçı!

20.08.2025 23:52
Norveç, İsrail maçının bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak. Satışlar 25 Ağustos'ta başlıyor.

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

