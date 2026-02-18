Nottingham Forest'tan Fenerbahçe Hazırlığı - Son Dakika
Nottingham Forest'tan Fenerbahçe Hazırlığı

18.02.2026 20:21
Nottingham Forest, Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce son antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Nottingham Forest, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ta Teknik Direktör Vitor Pereira ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

