Nottingham Forest'tan Fenerbahçe Hazırlığı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Nottingham Forest, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ta Teknik Direktör Vitor Pereira ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL