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Nottingham Forest, Teknik Direktör Steve Cooper'ın Görevine Son Verdi - Son Dakika
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Nottingham Forest, Teknik Direktör Steve Cooper'ın Görevine Son Verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi. Kulüp, Cooper'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Nottingham Forest, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Nottingham Forest, Teknik Direktör Steve Cooper\'ın Görevine Son Verdi
19.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:19
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galli teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'daki teknik direktörlük görevine son verilen Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nottingham Forest'ı 23 yıl aranın ardından 2022'de Premier Lig'e çıkaran Cooper, bu sezon ise ligde beklentileri karşılayamadı. Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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