Novak Djokovic 2024 Avustralya Açık\'ta tüm zamanların en iyisi olmak için korta çıkıyor

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in tüm zamanların en iyisi olmak için korta çıkacağı 2024 Avustralya Açık'ta heyecan yarın başlıyor.

Güney yarım kürede düzenlenen tek grand slam turnuvası Avustralya Açık, gece yarısına sarkan maçların önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle bu yıl ilk kez 15 güne yayılacak.

Melbourne kentinde 112. kez düzenlenecek ve 28 Ocak Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek turnuvanın kortları, yarın TSİ 03.00'te ilk tur maçları için açılacak.

Sabaha karşı 4'te biten maç, takvimi değiştirdi

Büyük Britanyalı Andy Murray ile Thanasi Kokkinakis arasında geçen yıl oynanan ve yerel saatle sabah 04.05'te biten ikinci tur maçı, organizatörlere turnuvanın takvimini değiştirtti.

Organizatörler, sporcuların fiziksel olarak daha fazla maçta kalması ve kortların diğerlerine göre yavaş olması nedeniyle uzayan maçların önüne geçmenin çaresini turnuvayı pazar gününden başlatmakta buldu.

Bu karar, sadece sporculara değil maddi açıdan organizatörlere de yarayacak. Yayın hakları sözleşmelerinin değeri arttığı gibi fazladan bir günde bilet, yiyecek, içecek ve ticari ürün satışları da olumlu etkilenecek.

3 yıl önce ortadaki pazar gününü (middle sunday) de programa dahil eden Wimbledon'ın 10 milyon sterlinden fazla ekstra gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Toplam para ödülü 86,5 milyon dolar

Avustralya Açık'ta toplam para ödülü geçen yıla oranla yüzde 13 artarak 86,5 milyon (yaklaşık 1 milyar 745 milyon) Avustralya doları oldu.

Turnuvanın son iki gününde oynanacak tek kadınlar ve tek erkekler finalinde, şampiyonluk kupasını kaldıran sporcular 3 milyon 150 bin Avustralya doları ödül alacak.

Tribünlerde yeni rekor yolda

Yeni tip koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılmasının ardından geçen yıl tam kapasiteyle sporseverleri ağırlayan Avustralya Açık'ta toplam 839 bin 192 ziyaretçiyle rekor kırıldı.

2023'te eleme haftasıyla birlikte 900 binden fazla tenisseverin konuk edildiği Avustralya Açık'ta bu yıl turnuvanın 15 güne çekilmesinin de etkisiyle yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

Djokovic, tarihin en iyisi olmak için Melbourne'de

10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Avustralya'ya turnuva tarihinin ve erkek tenisinin en iyisi unvanıyla gelen Djokovic, bu yıl da kupaya uzanması halinde tüm zamanların en çok grand slam (24) kazanan ismi Margaret Court'u geride bırakarak 25 zaferle tarihi bir başarıya imza atacak.

2023 Avustralya Açık'ta şampiyon olarak Rafael Nadal'ın "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekoruna ortak olan Sırp raket, tüm zamanların en iyisi olmak için hiç final kaybetmediği Melbourne'de yine büyük bir avantaja sahip.

Katıldığı 72 grand slam turnuvasının 24'ünde şampiyon olan 36 yaşındaki Djokovic, Melbourne'de bir kez daha kazanması halinde Margaret Court'un Avustralya Açık'ı en çok (11) kazanan sporcu rekorunu da egale edecek.

Djokovic'i kim durduracak?

Avustralya Açık'ta 28 maçtır bileği bükülmeyen Djokovic, bu sezon adada aldığı sürpriz yenilgiyle rakiplerini umutlandırdı.

United Cup'ta ev sahibi ülkeden Alex de Minaur ile karşılaşan 36 yaşındaki Djokovic, rakibine 2-0 yenilerek Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez korttan mağlubiyetle ayrıldı ve 43 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

30 yaşından sonra 12, 35'inden sonra 4 grand slam kazanan Djokovic'i durdurmak için Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune ve Daniil Medvedev'in isimleri öne çıkıyor.

Geçen yıl Wimbledon klasikleri arasına giren bir final maçıyla Djokovic'i 3-2 yenerek kupaya uzanan İspanyol Carlos Alcaraz'ın Avustralya Açık karnesi çok parlak değil.

2023 Avustralya Açık'a sakatlığı nedeniyle katılmayan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, 2021'e ikinci, 2022'ye üçüncü turda veda etti.

Geçen yıl kasım ayında hem Davis Kupası hem de ATP Sezon Sonu Finalleri'nde Djokovic'i yenen İtalyan Jannik Sinner, 2022 Avustralya Açık'ta çeyrek final gördü.

2023'te Roma Açık finalinde Djokovic'i yenen Danimarkalı Rune, Avustralya'da en fazla 4. tura çıkarken, 2021 ABD Açık finalinde Sırp raketi mağlup eden Rus Medvedev'in de Melbourne'de son üç yılda iki finali bulunuyor.

Djokovic ve Alcaraz'ın zorlu final yolu

Elemelerden gelen Hırvat Dino Prizmic ile ilk turda karşılaşacak 1 numaralı seribaşı Djokovic'in üçüncü turda Büyük Britanyalı Andy Murray, çeyrek finalde Yunan Stefanos Tsitsipas, yarı finalde İtalyan Jannik Sinner ve finalde de İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

İlk turda Fransız Richard Gasque ile tur mücadelesi verecek 2 numaralı seribaşı Alcaraz'ın final yolu da oldukça zorlu. 2022 ABD Açık ve 2023 Wimbledon şampiyonu İspanyol raketi, çeyrek finalde Casper Ruud/Alexander Zverev, yarı finalde Holger Rune/Daniil Medvedev eşleşmelerinin galibi bekliyor.

4 numaralı seribaşı Jannik Sinner ilk turda Hollandalı Botic van de Zandschulp, 7 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas da İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak.

Swiatek favori ama yeni şampiyon sürpriz olmaz

Djokovic'in son 9 şampiyonluğun 6'sını kazandığı Avustralya Açık'ta tek kadınlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kadınlarda son 10 şampiyonluğun 8'ini farklı isimler kazandı.

Dünya klasmanının 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, zor bir kurayla üst turlara ilerlemeye çalışacak.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan, 2022 Avustralya Açık yarı finalisti Swiatek, ilk turda 2020 Fransa Açık finalinde mağlup ettiği ABD'li Sofia Kenin ile ilk turda karşılaşacak. Kenin, 4 yıl önce de Melbourne'den zaferle ayrılmıştı.

Polonyalı tenisçi bu turu geçmesi halinde ikinci turda, 2016 Avustralya Açık şampiyonu Alman Angelique Kerber ya da 2022 finalisti ABD'li Danielle Collins ile mücadele edecek.

22 yaşındaki Swiatek'in çeyrek finalde geçen yılın Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (7), yarı finalde de 2022 Wimbledon şampiyonu ve geçen yıl Melbourne'de final oynayan Elena Rybakina (3) ile karşılaşma ihtimali var.

Turnuvayı elemelerden gelen Alman Ella Seidel'e karşı ilk tur maçıyla açacak 2 numaralı seribaşı ve son şampiyon Aryna Sabalenka ise çeyrek finalde Tunuslu Ons Jabeur (6), yarı finalde ise son ABD Açık şampiyonu Coco Gauff (4) ile eşleşebilir.

Uzun bir aradan sonra yeniden kortlara dönen 4 grand slam şampiyonu Japon Naomi Osaka, ilk turda 16 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ile karşılaşacak.

Avustralya Açık'ın "en"leri

Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 10 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) - 4

Andre Agassi (ABD) - 4

*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) - 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 6

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Rafael Nadal (İspanya)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2020 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

Kadınlar:

2023 - Aryna Sabalenka (Belarus)

2022 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2021 - Naomi Osaka (Japonya)

2020 - Sofia Kenin (ABD)

2019 - Naomi Osaka (Japonya)

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

En genç kazananlar:

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar:

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.