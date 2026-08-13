Nurefşan Olgun'un Başarısı - Son Dakika
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Nurefşan Olgun'un Başarısı

Nurefşan Olgun\'un Başarısı
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Bilecikli Nurefşan Olgun, uzun atlamada Türkiye üçüncüsü oldu ve ANALİG Finallerine katılacak.

Bilecikli sporcu Nurefşan Olgun uzun atlamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecikli sporcu Nurefşan Olgun, Eskişehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final Müsabakaları'nda uzun atlama branşında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele eden Olgun, uzun atlamada üçüncü, 80 metre engelli yarışında ise dördüncü oldu. Elde ettiği derecelerle ay sonunda Denizli'de gerçekleştirilecek ANALİG Finallerine katılma hakkı kazanan Olgun, Bilecik'i final müsabakalarında temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcumuz Nurefşan Olgun'u ve antrenörümüz Mert Moralı'yı gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Denizli'de gerçekleştirilecek ANALİG Finallerinde de kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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