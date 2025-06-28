Nurettin Dehmen'in Maradona Anıları - Son Dakika
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Nurettin Dehmen'in Maradona Anıları

Nurettin Dehmen\'in Maradona Anıları
28.06.2025 11:56
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Elazığlı hakem Nurettin Dehmen, Maradona'nın İstanbul'daki maçını yönetenlerden biri olduğu anılarını paylaştı.

Elazığlı hakem Nurettin Dehmen, Mart 1993'te Galatasaray ile Sevilla arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Diego Armando Maradona'nın maçını yöneten üç Türk hakemden biri olarak görev yaptı. Dehmen, Maradona ile ilgili anılarını anlattı.

1992-1993 sezonunda Sevilla'ya transfer olan futbol efsanesi Diego Ardando Maradona, 2 Mart 1993 tarihinde Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçı için İstanbul'a gelmişti. İnönü Stadı'nda binlerce taraftarın izlediği ve 1-1 berabere tamamlanan karşılaşma, Maradona'nın Türkiye'de forma giydiği tek maç olarak tarihe geçmişti. Futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Diego Armando Maradona'nın, Galatasaray'a karşı oynadığı hazırlık maçında yardımcı hakemlik yapan Elazığlı Nurettin Dehmen ise yıllar sonra o unutulmaz maçın perde arkasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Maradona ile fotoğrafları bulunan Dehmen, "Maradona ile aynı sahayı paylaşmak, aynı havayı solumak bizler için çok önemliydi" dedi.

"Maradona'nın maçını yöneten Türk hakeminden bir tanesi olma şansını elde ettim"

Futbol kariyerinde hakemlikten gözlemciliğe, eğitimcilikten yorumculuğa kadar birçok görevde bulunan Nurettin Dehmen (67), "Çok uzun yıllar Türkiye liglerinde futbol hakemliği, futbol gözlemciliği, hakem gözlemciliği, hakem eğitimciliği yaptım. Yaklaşık 5 senedir de çeşitli televizyon kanallarında oyun kurallarıyla ilgili veya hakemlerle ilgili yorumlarda bulunuyorum. Geçmiş dönemlerde hakemliğimin yanı sıra çok özel günler de yaşadım. 1993 yılında Maradonalı Sevilla, İstanbul'da Galatasaray ile bir müsabaka oynamaya geldi. O müsabakada görev yapan, Maradona'nın maçını yöneten üç Türk hakeminden biri olma şansını elde ettim. O müsabaka benim için ve hakem arkadaşlarım için çok önemliydi. Sabri Çelik ve Adem Serezli ile birlikte yönettik" diye konuştu.

"Maradona'nın maçını yönetmek, aynı havayı solumak bizler için çok önemliydi"

Karşılaşmanın yaklaşık yarım saat gecikmeli başladığını belirten Dehmen, "Oyun alanının içinde sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Maradona'ya Türk kahvesi ikram edildi, maç bu nedenle geç başladı. Müsabaka için de Maradona'nın maçını yönetmek, onunla aynı havayı solumak bizler için çok önemliydi. Bu benim için çok güzel bir anı. Bu anımı bulunduğum, yaşadığım her coğrafyada ve özellikle Elazığ'da, Keban'da genç kardeşlerimizle paylaşıyorum. Çocuklar da buna çok ilgi duyuyorlar ve bu ilgi beni de mutlu ediyor. İnsanlar geçmişte yaşadığı şeyleri paylaşmak ve muhafaza etmek ister. Maradona ile çektirmiş olduğum fotoğraflar, kendi bireysel fotoğraf makinamla çekilmiştir. Onları muhafaza etmem, paylaşmam, evimin duvarına asmam hem çocuklarım hem torunlarıma bıraktığım en önemli bir hatıradır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

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