Nuri Şahin: '10 Kişiyle Reaksiyon Veremedik'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray karşısında gördükleri kırmızı kart ve yedikleri golden sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, "10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Müsabakayı iki türlü okumak gerektiğini söyleyen Şahin, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde bu formda kalemizden uzak tutmak çalıştık. Ön alan baskısını iyi yaptı. İkinci yarıda çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi hem 1 kişi eksik bıraktı hem arkasından hemen gol yedik. Ondan sonra istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçtan önce söylemiştim bu tarz maçlarda kazanmak istiyorsan anları doğru oynamak lazım, karşınızdaki takım çok güçlü bir takım. 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler. Avrupa'da da hem Galatasaray hem de Samsunspor'a sonsuz başarılar" diye konuştu. - İSTANBUL