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Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi - Son Dakika

Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi

11.12.2021 21:39
Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maç önü verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı. Genç hoca tıpkı yıllarca beraber çalıştığı ve "İdolüm" dediği Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp gibi maç önü ısınan rakip takım futbolcularını izledi ve taktiklerine dair ipuçlarını zihnine yazdı.

Lider Trabzonspor'un namağlup apoletini Antalyaspor söktü. Maçın tamamında oyunun içinde kalan ve bordo-mavililere saha içinde alan vermeyen Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maçı önü verdiği görüntü ise dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPORLU FUTBOLCULARI İZLEDİ

Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesinde tıpkı futbolculuk yıllarında beraber çalıştığı Jürgen Klopp gibi ısınan rakip takım futbolcularını izledi. Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun bu detaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, "Nuri Şahin maçtan önce eller cepte, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izliyor. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Eski hocası ve idolü Klopp gibi." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı
Jürgen Klopp
Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı
Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN, KLOPP HAKINDA NE DEMİŞTİ?

Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp hakkında, "Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Klopp'un, kalbe en iyi dokunan menajer olduğunu düşünüyorum. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.

Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi

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Son Dakika Spor Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi - Son Dakika Spor


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