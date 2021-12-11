Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden esinlendi

Lider Trabzonspor'un namağlup apoletini Antalyaspor söktü. Maçın tamamında oyunun içinde kalan ve bordo-mavililere saha içinde alan vermeyen Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin'in maçı önü verdiği görüntü ise dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPORLU FUTBOLCULARI İZLEDİ

Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesinde tıpkı futbolculuk yıllarında beraber çalıştığı Jürgen Klopp gibi ısınan rakip takım futbolcularını izledi. Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun bu detaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, "Nuri Şahin maçtan önce eller cepte, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izliyor. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Eski hocası ve idolü Klopp gibi." ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp

Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN, KLOPP HAKINDA NE DEMİŞTİ?

Nuri Şahin, dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp hakkında, "Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jürgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Klopp'un, kalbe en iyi dokunan menajer olduğunu düşünüyorum. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.