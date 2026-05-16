Nurlupınar ve Torbalı Play-Off Finalinde

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde yarın Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor ile Torbalıspor rakip olacak. Manisa Mümin Özkasap Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Grupta lider olarak direkt finale kalan Nurlupınarspor'un seyirci yasağı bu maçla birlikte sona erecek. Konuk Torbaspor taraftarları ise Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla deplasmana alınmayacak. Rakibini mağlup eden takım finale yükselecek ve 3'üncü Lig için önünde tarafsız sahada çıkacağı tek maç kalacak. Torbalıspor Play-Off'ta daha önce Gaziemirspor ve Manisaspor'u elemişti.