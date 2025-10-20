O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler - Son Dakika
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

20.10.2025 10:02
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta, futbol sahalarında ender görülen bir centilmenlik anı yaşandı. Karagümrüklü David Datro Fofana, hava topu mücadelesinde dengesini kaybeden İsmail Yüksek'in sert düşmesini önleyerek olası bir ağır sakatlığı engelledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, hem sahadaki oyuncuların hem de tribünlerin yüreğini ağza getirdi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, hava topu mücadelesi sırasında dengesini kaybedince sert bir şekilde yere düşmek üzereydi. Ancak rakip oyuncu David Datro Fofana, büyük bir refleks ve centilmenlikle devreye girdi.

HAVADA YAKALAYIP SERT DÜŞÜŞÜ ÖNLEDİ

Pozisyon sırasında İsmail Yüksek'in kafa üstü yere düşmek üzere olduğunu fark eden Fofana, yıldız oyuncuya sarılarak düşüşünü yavaşlattı. Fofana'nın bu müdahalesi, milli oyuncunun olası bir boyun veya omurga sakatlığı yaşamasının önüne geçti. İsmail, kısa bir süre yerde kaldıktan sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağa kalkarak oyuna devam etti.

"İSMAİL'İN KARİYERİNİ KURTARAN HAREKET"

Spor yorumcuları, Fofana'nın hareketini "sadece bir fair-play örneği değil, aynı zamanda kariyer kurtaran bir refleks" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür düşüşlerde yaşanan sakatlıkların çoğu zaman uzun süreli olduğunu hatırlatarak, Fofana'nın müdahalesinin İsmail Yüksek'in futbol hayatını kurtarmış olabileceğini vurguladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEŞEKKÜR

Sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı, David Datro Fofana'yı alkış yağmuruna tuttu. Taraftarlar, "Gerçek sporcu böyle olur", "İsmail'in sakatlığını önledi, sonsuz teşekkürler" ve "Bu hareket alkışı hak ediyor" şeklinde yorumlar paylaştı.

FAIR-PLAY'E YAKIŞAN DAVRANIŞ

Karagümrüklü oyuncunun bu duyarlı davranışı, maçın skorundan bağımsız olarak geceye damga vurdu. Fofana, sahada sadece yeteneğiyle değil, insanlığıyla da takdir topladı.

Fatih Karagümrük, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • KaraKartal:
    fb önde olmasaydı düşmekte olan oyuncumuza dokundu diye kırmızı kart isterlerdi, hakemler koşarak verirdi. şaka değil neneye penaltı öyle verildi, temas bile yokken nene kendini yere atıp düştükten sonra rakibe çarptı penaltı uydurdu rziller 184 6 Yanıtla
  • Sessiz Adam:
    Rakip takım oyuncularını sakatlamak için hamle yapan rakibinin yüzüne su atan tüküren ve her pozisyonda kendini yere atan futbolcularını alkışlayan bir camia mı bunu alkışlıyor. 124 10 Yanıtla
  • Semih:
    ostervolde brovn şikerinyar da rakiplerin bileklerine basarak dirsekler atarak sakatlamaya çalışıp bi de kendilerini yere atıp lehlerine faul alıyorlar. ama ALLAH büyük yıllardır oktan buunları çıkmıyor 106 2 Yanıtla
  • Ahmet D:
    lacivertler de tam tersi rakibi sakatlamaya çalışıyorlar. karagümrüklü oyuncu karşı karşıya kalıyordu, osterwolde rakibin bileğine bastı faul ve kart görmeliyken, osterwolde binbir takla atınca hakem faulü fb lehine verdi. sürekli rakiplerin emeğiyle oynuyorlar. 86 3 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    fener centilmenlikten ne anlar, tebrik edenler BJKlı TSlu GSlı Samsunlu Sivaslı Göztepeli anadolu kulüpleri falan olur. fbliler yerde sakatım taklidi yapıyorlar, rakipleri topu taca bırakıyor, fbli oyuncu yerden kalkıp topu centilmence rakibe bırakacağına hızlıca atak yapıyorlar. Bunu bi çok maçta yaptılar. 72 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
