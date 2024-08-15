Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda Jimnastik Branşı Yoğun İlgi Görüyor

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Odunpazarı Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda en çok ilgi gösterilen branşların başında gelen Jimnastik Yaz Spor Okulu'na akın eden çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için Yaz Spor Okulları açtı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, jimnastik, atletizm ve taekwondo branşlarında açılan yaz okullarına minikler adeta akın etti. 8 farklı branşta açılan Yaz Spor Okulları'nda en çok ilgi gören branşlardan biri de jimnastik oldu. 2017-2018 doğumlu 100 çocuğun katıldığı Jimnastik Yaz Spor Okulu, çalışmalarını haftada ilki gün gerçekleştiriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spora jimnastikle başlayan çocuklar, eğlenerek öğrenerek yaz tatilini dolu dolu sporla geçiriyor.

"Sporun temeli olan jimnastiğe ilginin artmasından çok memnunuz"

Konuya ilişkin açıklamada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, jimnastik branşının en çok ilgi gören branşlardan biri olduğunu belirtti. Erken yaşta spor kültürünü almış, esnek, güçlü ve çevik nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Kurt, "Sporun temeli olan jimnastiğe ilginin artmasından çok memnunuz. 8 branşta geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Yaz Spor Okulları'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği spor merkezlerimiz çocuklarımızın neşesiyle cıvıl cıvıl oldu. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR