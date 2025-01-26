Oğuz Aydın\'dan 4. Gol

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Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın, Göztepe maçıyla bu sezon 4. kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin 3. golü Oğuz Aydın'dan geldi. Müsabakaya 11'de ve 3-5-2 dizilişinin sağ kanadında başlayan Aydın, 55. dakikada fileleri havalandırdı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan direkt kaleye vuran 24 yaşındaki futbolcu, takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sezon ilk kez Kayserispor karşısında 11'de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, bu maçta 2 gol atarken, Gaziantep FK maçında da 1 gol gol sevinci yaşamıştı. Aydın Göztepe maçıyla, ligde 4. golüne ulaştı.

Oğuz Aydın, son dakikalarda yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı. - İSTANBUL