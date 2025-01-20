Oğuz Mete Kuş Altınordu'ya Transfer Oldu - Son Dakika
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Spor

Oğuz Mete Kuş Altınordu'ya Transfer Oldu

Oğuz Mete Kuş Altınordu\'ya Transfer Oldu

Bozüyük Vitraspor U14 oyuncusu Oğuz Mete Kuş, Altınordu'ya transfer olduğunu duyurdu.

20.01.2025 11:45
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Bozüyük Vitra spor U14 takımında oynayan Oğuz Mete Kuş, İzmir ekibi Altınordu Futbol Kulübüne transfer oldu.

Transferi hakkında açıklama yapan genç futbolcu Oğuz Mete Kuş; "Futbola 6 yaşımda sokakta başladım ve sonra ailem bir kulübe yazdırdı. Sonraki futbol yaşantım 12 yaşına orada devam etti. Geçen sene sezon başında Sercan hocamın ilgisiyle Vitraspor Kulübüne katıldım ve asıl planlı programlı çalışmalarım orada başladı diyebilirim. Futbol kaleci olarak başladım ama Vitrasporda Sercan hocam benim oyuncu olarak yeteneklerimi farketti ve beni forvet yapacağını söyledi. O günden sonra futbola oyuncu olarak devam ettim. Bu sene U14 liginde 14 maçta 32 gol attım ve takım olarak şampiyon olduk. Bursa milli karma müsabakalarına davet aldım sonrasında birçok kulüp ilgi gösterdi ve hem ailem hem ben hemde kulübüm Altınordu kulübünü tercih ettik. Beni yetiştiren ve transferimde büyük kolaylık sağlayan Bozüyük Vitraspor Kulübü Başkanım Burhan Yüzer'e, idarecilerime ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vitraspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sercan Yıldız ise yaptığı açıklamada; "Oğuz Mete bizim zaten 3 senedir takip ettiğimiz bir oyuncuydu, fakat bize geçtiğimiz sezon başında katıldı. Aslında ilk geldiğinde kaleci olarak kendisini transfer etmiştik. Fakat Oğuz Metenin hem fiziksel özellikleri hem de motorik özelliklerinin oyuncu olabilmesi için fazlasıyla yeterli olduğunu fark ettik ve forvet mevkiinde değerlendirdik. Bundan sonra da performansı sürekli olarak yukarı yönde artış gösterdi. U14 liginde takımımızın şampiyon olmasına çok büyük katkı sağladı ve 14 maçta 32 gol attı. Biz kendisinin çok özel bir yetenek olduğunu ve çok iyi kulüplere gideceğini zaten biliyorduk ve kendisi bizi şaşırtmadı ve 3 büyükler dahil birçok profesyonel kulüpten ilgi gördü. Şimdide Türkiye'nin en iyi akademisi olan Altınordu futbol akademisine katıldı. Dışarı da ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve milli takımda da oynayacağını düşünüyorum. Kendisine bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Altınordu, Bozüyük, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Mete Kuş Altınordu'ya Transfer Oldu - Son Dakika

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