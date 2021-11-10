Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'

İki yönlü orta saha arayan Medipol Başakşehir, Oğuzhan Özyakup ismini gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok beğendiği Oğuzhan'ı Başakşehir'e kazandırmak istiyor.
Sezon sonu mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup, orta saha alternatifleri arasında ancak eski performansından uzak. Oğuzhan'ın yıllık kazancı 2 milyon euroya yakın.
Emre Belözoğlu, ilişkilerini devreye sokarak Beşiktaş'tan kolaylık talep edecek. Oğuzhan bu transfere sıcak bakıyor. Milli futbolcunun devre arasında Başakşehir'e gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.
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