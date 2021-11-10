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Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' - Son Dakika

Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'

10.11.2021 15:16

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir talip oldu. Emre Belözoğlu, devre arasında transferin bitmesi için ilişkilerini kullanacak. Belözoğlu, Oğuzhan Özyakup'ta çok ısrarcı.

İki yönlü orta saha arayan Medipol Başakşehir, Oğuzhan Özyakup ismini gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok beğendiği Oğuzhan'ı Başakşehir'e kazandırmak istiyor.

'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon

MUKAVELESİ BİTECEK

Sezon sonu mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup, orta saha alternatifleri arasında ancak eski performansından uzak. Oğuzhan'ın yıllık kazancı 2 milyon euroya yakın.

'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon

KOLAYLIK İSTEYECEK

Emre Belözoğlu, ilişkilerini devreye sokarak Beşiktaş'tan kolaylık talep edecek. Oğuzhan bu transfere sıcak bakıyor. Milli futbolcunun devre arasında Başakşehir'e gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.

Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'

Oğuzhan Özyakup, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' - Son Dakika
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