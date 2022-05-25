Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim" dedi.

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: