Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim" dedi.

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim Beşiktaş demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem Feda senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti.Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik biz. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti.Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen 2. Şampiyonluk, 3. Yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye 'de hem Avrupa'da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk.İnsan içinde yaşarken anlayamıyor bazen bazı anların bazı zamanların ne kadar özel olduğunu. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım mental ve fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım. Ama hepsinden öte Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim.10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı…19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum.Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim."