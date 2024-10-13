Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu, Tecrübeli eldivenin ülkesine dönmek istediğini söyleyen Buruk, "Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" dedi.

13.10.2024 11:17  Güncelleme: 11:28
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk'un Muslera'nın takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

"SEZON SONUNDA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Okan Buruk'un Muslera ile ilgili açıklamaları şöyle;

"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci.

"KALECİ TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini...Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? yi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."

Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı

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Son Dakika Spor Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammed null:
    Gs FB Bjk si yok kabul edelim. Adam uzaktan akrabamiz Gibi oldu. Uzuldum walla. 35 5 Yanıtla
  • Aa:
    gs için bir büyük kayip böyle kaleci bulmak kolay değil 13 14 yıldır en üst kapasitede oynayan bir sporcu. 27 3 Yanıtla
  • McA !:
    Gitme be Nando!!! Gerçi Türkiye yaşanılacak yer değil sende haklısın 15 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gitsin Zaten birşeye Yaramıyor 0 18 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    muslera 14 senedir burda hakkı odenmez giderse de yolu acık olsun sende gidersen iyi olur Okan buruk 8 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Sen nezaman istifa ediyorsun ondan bahset 2 12 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    boş verin kaleciyi falan hakemleri ayarlayın yeter... 4 6 Yanıtla
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