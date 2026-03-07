Okan Buruk: Haftaya maçta yokum - Son Dakika
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Okan Buruk: Haftaya maçta yokum
07.03.2026 23:06
Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, gördüğü sarı kartın ardından RAMS Başakşehir'i ağırlayacakları maçta kulübede yer alamayacağını açıkladı. Hakem kararlarını eleştiren deneyimli hoca, ''Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

'KEYFİ KARARLAR VERİLDİ'

Gördüğü sarı kartın ardından RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düştüğünü açıklayan Okan Buruk, "Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm.Orta hakemi çağırdı ve kart çıkarttırdı. 4. hakemin de iletişimi kötü." dedi. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi." dedi.

"20. DAKİKADA PENALTI VERİLMEDİ"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı hoca, "3-4 tane gol atma şansımız vardı. 10 kişiyle de yakaladık. Oraya doğru gittik. Düşündüğümüz gibi başladık maça. Rakip önde tekli karşıladı, topu bize bıraktılar, bunu bekliyorduk. Orada topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak skoru artırırdık. 20. dakikada penaltı verilmedi, maçı kırabilirdi. Verilse maçı kırabilirdik. 10 kişiyle iyi mücadele ettik. İlk yarıda da 10 kişi kalsak kazanmak için mücadele ederdik.' ifadelerini kullandı.

"MHK BAŞKANI GÜNDEME GELMİYOR"

İki takımın da hakem kararlarından mutsuz olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "İki takım da mutsuz oldu. 4 hakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanının da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz." sözlerini sarf etti.

"HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

Okan Buruk son olarak, "İkinci yarı iyi savunduk. Takım savunmasını doğru yaptık. Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi takımı yendik. 11'e 11'i değerlendirmek lazım. Baskı yapan, çıkarmayan bizdik. Lang ve Yunus'u alıyordum tam, rakip kaleye daha iyi gitmek için dar alanda iyi oyuncuları hazırlıyordum. Hayırlısı böyleymiş. Bir sonraki maç Liverpool, çok başka maç. Liverpool dönüşü Başakşehir maçı, farklı olacak. Kazanmak önemli ve değerliydi. Sadece 3 puan değil, mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    aglama duvari biktik bunun aglamasindan 5 1 Yanıtla
