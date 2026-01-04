Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını söyledi. Berkan'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını ifade eden Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.
Başarılı teknik adam, Berkan Kutlu'nun ardından sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir ile de ayrılık kararı aldıklarını söyleyerek, ''Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." sözlerini sarf etti.
