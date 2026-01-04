Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İKİ AYRILIĞI AÇIKLADI

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını söyledi. Berkan'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını ifade eden Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

YUSUF DEMİR'LE DE YOLLAR AYRILIYOR

Başarılı teknik adam, Berkan Kutlu'nun ardından sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir ile de ayrılık kararı aldıklarını söyleyerek, ''Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." sözlerini sarf etti.