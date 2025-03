Okan Buruk: İkinci Yarı Uyanış

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarı uyandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İlk yarı geriye düşmelerinin ardından psikolojik olarak geriye gittiklerini belirten Buruk, "Kazanmamız gereken bir maçtı, geçen haftaki beraberlik sonrası. Biraz üzerimizde baskıyla başladık ama özellikle ikinci yarı bunu değiştirdik. Rakibimizin ilk defa savunmada 5'li oynamaları beklediğimiz bir şey değildi. Ama maç öncesi kadroda özellikle planlarımızı yapmaya çalıştık ama Gabriel Sara'yı sağ kanatta biraz daha içeri sokarak oynatmamız, Frankowski'yi yukarıya çekmeye çalıştık ama rakibin özellikle 5'li savunması 3'lü orta saha ile birlikte dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı. İyi savunma yaptı rakibimiz. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde gol yedik. İlk yarı biraz düşüş oldu, özellikle gol sonrası psikolojik olarak bence biraz geriye gittik" diye konuştu..

"Uyandık ve ikinci yarıya daha iyi başladık"

Takımın ikinci yarıda adeta uyandığını ve beraberlik sonrası iyi oynadıklarını söyleyen Buruk, "Devrede uyandık ve ikinci yarıya biraz daha iyi başladık. Ama 1-1 sonrası çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha sakin, sabırlı oynadık. 2-1 sonrası yine çok fazla pozisyon yakaladık, burada 3., 4. golü çok rahat bulabilirdik. Rakibin de tabii ki bir oyun planı vardı, bunu uygulamaya çalıştılar. Günün sonunda kazanan takım olduk. Bu haftalar zor haftalar, özellikle tabii ki geçen haftaki puan kaybı sonrası bir sonraki maç zor ve stresli olur. Bu stres üzerimizde biraz vardı. Şimdi sahamızda cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Bu maçta hem daha iyi hem dava özgüvenli ve verimli bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada bizi müthiş bir şekilde karşıladılar. Bugün yine desteklerini verdiler" ifadelerini kullandı.

"Mayıslar bizim, şampiyonluğa ulaşacak takım biziz"

Her zaman yanlarında olan ve kendilerini destekleyen Galatasaray taraftarı için daha fazlasını yapmak zorunda olduklarının altını çizen Okan Buruk, "Her zaman yanımızdalar, her zaman destekliyorlar, her şartta destekliyorlar. Biz de onlar için daha fazlasını yapmak zorundayız. Onların başını her zaman dik tuttuk, onları mutlu etmek, sokağa çıktıklarında gururlu bir şekilde dolaştırmak bizim için en büyük istek, en büyük amaç. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Mayıslar bizim ve taraftarımızla birlikte coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşacak takım biziz" şeklinde konuştu

"Yunus farklı bir oyuncu"

Yunus Akgün'ün diğer kanat oyuncularına göre farklı tipte bir oyuncu olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü, "Yunus bizim oyun içerisinde özelikle farklı tipte bir oyuncu, diğer kanat oyuncularına göre daha çok topa sahip olan, daha top tutan ve oyun içerisinde gelip topu alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Ayağında ağrıları var ama her zamanki gibi Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Galatasaray formasını giyerek sahaya çıkmak istiyor. Bugün de istedi, maç öncesi ilk 45 dakika oynatabileceğimizi ona söyledik. Bu 45 dakika içerisinde de iyi işler yaptı. Tabii ki yüzde yüz değil, ama yüzde yüz olmasa bile takım için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu gösterdi" dedi.

"İlk yarı üretmekte zorlandık"

İkinci yarı daha üretken olduklarını söyleyen Buruk, "Rakibimizin özellikle 5-3-2 gibi savunmada duruşu bizim de burada 2 orta saha Torreira, Lemina. Sara'nın içeri girdiği yerde üretmekte zorlandık. Bazen çok geriye gelip toplar aldık. Bazen bloklar arasında kırıcı paslar atamadık. Erken ortalar ve uzun paslar attık. Daha çok kısa topa sahip olup paslarla çıktığımızda kanatlara taşıdığımızda, oyunu kanatlara taşıdığımızda bekler için bindirme şansı çıktı. Kanat oyuncuları için daha çok birebir oynama şansı çıktı. Bu da bizi daha üretken olmaya gösterdi. Ama ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki motivasyonumuzda devre arası uyandık aslında" ifadelerini kullandı.

"Eski agresifliğimizin altına düştük"

Geçen senelere oranla bu sene daha çok pozisyon verdiklerini ve gol yediklerini söyleyen Okan Buruk, "Tabii ki yeni gelen oyuncularımız var. Hem onlar bizi tanıyacak hem biz onları tanıyacağız. Saha içerisinde oynayarak birbirlerini tanıyorlar. Bizim 2.5 senedir oynadığımız bir oyun vardı, o oyunun biraz altına düşmeye başladık. Eski agresifliğimizin altına düştük. Bu sene daha çok pozisyon verdik, daha çok gol yedik. Bizim oyuncu yapımız önemli, rakibimizin oyuncu yapısı önemli, burada zaman zaman esneklikler göstermeye çalışacağız. Elimizde 2 tane forvet var, bunu hangi sistemde oynayacağız, bununla ilgili takımızın gidişatı önemli. Asıl hedefimiz Galatasaray'ın asıl oyunun 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak önde 2 forvetle de oynasak güçlü oyunu rahat net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Burnun içinde oyuncularımızın birbirini tanımaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - ANTALYA