Okan Buruk: Kendimizi affettirmek için fırsat var

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "3 gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Bu tür maçlarda bize zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç ligdeki en önemli maç" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ancak hafta sonu kendilerini affettirmek için bir fırsat olduğunu aktaran Okan Buruk, "Tabii ki derbi öncesi bizim kendi sahamızda oynadığımız kupa maçı... Hedeflerimizden biri kupada devam etmekti. Geçen sene kupayı kazanmıştık. Bugün buradan elenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyük bir rotasyon yaptık ama çok değerli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok fazla rotasyonu oldu. İlk yarının boşa giden bir 45 dakika olduğunu söyleyebilirim. Lemina'yı oyundan alma sebebim, kırmızı karta yakın bir pozisyonda oynaması. Hafta sonunu düşünerek Lemina'yı korumak istedik. İkinci yarı biraz daha fazla ürettiğimiz bölümdü. 1-0 geriye düştük. Bu bizim için sürprizdi. Ofansif olarak daha iyi işler yapmaya başladığımızda ikinci golü yedik. Erken gol bulsak 2-2'yi de bulabilirdik. Net şekilde kaçırdığımız goller oldu. Üzgünüz tabii ki. Herkes için sürpriz oldu. İlk 45 dakikanın boşa gitme sebeplerinden birisi bence maçı iyi yaşayamadık. Bireysel yetenekleri ilk yarıda çok iyi kullanamadık. İnanılmaz derecede top kaybı vardı. Bu kadar top kaybı yapınca üretmekte zorlanıyorsunuz. Bizi destekleyen taraftarımız bu kupayı kazanmak istiyordu. Bunu bugün takımla birlikte gösteremedik. 3 gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Bu tür maçlar bize zorluklar çıkarabiliyor. Kendimizi affettirmek için bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç ligdeki en önemli maç. Günay'ın yaşadıkları oyuncuları daha da üzdü. Belki bu da bize motivasyon olacak. Stadın büyük bölümünün Günay'a verdiği desteği söylemek gerekiyor. Maçtan sonra tribünlerden Günay'a destek oldu. Bu desteği her zaman bize veriyorlar. Biz de bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

'MAÇA İYİ ODAKLANMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Maça iyi odaklanamadıklarını belirten Buruk, "Ben bugünkü mağlubiyeti biraz maça, rakibe yüzde yüz konsantre olamamamıza, rakibi önemsemememize bağlamak istiyorum. Biz bu maçı 'nasıl olsa kazanırız' diye düşündük ve belki de 45 dakika bu şekilde gitti. İkinci yarıda golü yiyince gol atma isteği oluştu. 2 kişi dışında diğer futbolcular az süre almıştı veya hiç almamıştı. Bu yorgunluk ya da mental bir durum değil. Maça iyi odaklanmadığımızı düşünüyorum. Burada ben kendimi suçlayabilirim. Bu maçlara daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Bugünkü oyunu ortaya koyuyorsak birinci suçlu olarak kendimi görüyorum. En çok ürettiğimiz bölüm de Osimhen, Icardi, Lang, Yunus'un olduğu hücum hattıydı. Burada ürettik ama golü atamadık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Maç maç değişiyor. Bütün maçları hatırlamıyorum. 50 maça yaklaştık. Öne geçmek önemli tabii ki. Demek ki öne geçince daha özgüvenli oynuyoruz. Geriye düşmeye demek ki çok alışık değiliz. İyi oynadığımız ama çeviremediğimiz, kötü oynadığımız ama çeviremediğimiz maçlar da vardır. Bu bazen elimizdeki oyuncuların profiline göre de değişebiliyor. Trabzon maçı ve bugün kulübeden gelecek çok iyi kadroya sahiptik. Bir de Şampiyonlar Ligi maçlarını söyleyebiliriz. Geriye düşmeyi çok istemiyoruz ama orada daha iyisini yapmak zorundayız. Çok fazla hücum oyuncusu alarak skora gitmek her zaman garanti olmuyor."